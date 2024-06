Erika Hilton discute com Julia Zanatta e Nikolas diz: “pelo menos ela é ela”

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) foi alvo de uma fala considerada transfóbica após uma discussão com a também deputada Júlia Zanatta (PL-SC) na Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados. O caso ocorreu na quarta-feira (5).

A briga começou durante uma audiência com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Durante a sessão, as deputadas começaram a discutir fora do microfone. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Hilton chama Zanatta de “ultrapassada” e fala para a deputada “hidratar o cabelo”.

Em seguida, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) fez ofensas consideradas transfóbicas contra Erika Hilton: “Pelo menos ela é ela”, afirmou o parlamentar. Hilton é uma mulher trans.

Na quarta (5), Nikolas divulgou os vídeos das ofensas contra Erika nas próprias redes sociais. Julia Zanatta republicou as imagens e afirmou: “Obrigada, deputado Nikolas. Você sempre defende as mulheres”.