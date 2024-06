Ex-bbb Matteus se pronuncia sobre suposta fraude de cotas após confirmação de faculdade

Matteus Amaral se manifestou sobre as acusações de fraude no sistema de cotas nesta sexta-feira (14), em resposta ao comunicado do Instituto Federal Farroupilha. Segundo a instituição, Matteus teria ingressado na faculdade em 2014 ao se autodeclarar preto, conforme permitido pela Lei de Cotas da época, que exigia apenas a declaração do próprio aluno como prova de etnia.

Em uma série de Stories publicados durante a tarde, o namorado de Isabelle Nogueira esclareceu que não realizou pessoalmente a inscrição polêmica: “A inscrição foi realizada por um terceiro, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento ou conhecimento prévio”. Ele reiterou sua compreensão sobre a importância das políticas de cotas no Brasil e lamentou qualquer mal-entendido causado pela situação.