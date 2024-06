Fã de Thiaguinho, mulher faz ‘tattoo’ do cantor e quer mostrar homenagem em show no Acre; VÍDEO

O amor de fã é um sentimento tão forte que pode ser marcado na pele. No Acre, uma fã do cantor Thiaguinho tatuou o rosto do artista no braço, com a palavra “Sorte”, que dá nome a turnê do cantor.

Um vídeo, enviado ao ContilNet pelo tatuador Wendell Oliveira, mostra a arte no braço da acreana. O tatuador disse ainda que a mulher espera mostrar a homenagem para Thiaguinho durante o show, que acontece em Rio Branco no dia 29 de junho.

Com uma carreira repleta de sucessos e uma legião de admiradores por todo o Brasil, o artista promete agitar a capital acreana com sua música contagiante.

Veja o vídeo: