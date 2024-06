Fechado desde 2021, Bocalom entrega Memorial Chico Mendes: “Grande líder seringueiro”

O Memorial Chico Mendes, dedicado ao ambientalista que dá o nome ao parque onde está localizado, teve sua reforma entregue na manhã desta sexta-feira (7). O evento, que contou com café da manhã e música ao vivo, reuniu diversos setores da Secretaria de Meio Ambiente (Semeia), além de outras pastas.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve presente no evento de reinauguração e frisou a importância do espaço, que estava fechado desde 2021. “O Parque Chico Mendes é um local de referência mundial. Chico Mendes foi um grande líder seringueiro e faz parte da história acreana. É também um ponto turístico importante, recebemos quase 600 mil pessoas aqui desde que assumimos”, ressaltou o prefeito acerca da importância do local.

Além disso, o prefeito enfatiza que a revitalização do antigo mirante seja feita e está nos planos para possível gestão futura.

O secretário de Meio Ambiente, Carlos Nasserala, também falou da importância da obra para a capital.

“É uma ação importantíssima, é um memorial pro meio ambiente, fizemos uma revitalização no parque todo, e ele foi reconstruído do zero, ficamos muito feliz de revitalizar ele pro nosso povo e pro mundo inteiro”, afirma.

As obras tiveram início na reta final de 2023, no mês de dezembro. O investimento realizado pela prefeitura foi de R$ 104.900 para reestruturar o memorial localizado na entrada do Parque Ambiental Chico Mendes.