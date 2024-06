FOTOS: roda de capoeira anima terceira noite do Festival da Macaxeira, em Rio Branco

A terceira noite do Festival da Macaxeira, que acontece em Rio Branco, na Praça da Revolução, contou com uma roda de capoeira do grupo Cordão de Ouro. O grupo fez uma roda de capoeira que chamou atenção da população que passava pelo local e parou para assistir.

O Festival da Macaxeira conta com diversas atrações, inclusive show nacional do pastor Antônio Cirilo, neste sábado e última noite do evento. Além das atrações locais e nacionais, o festival conta também com a feira solidária com barracas de artesanato, comidas típicas e diversos brinquedos.

Veja fotos de Yago Ayache para o ContilNet:

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO DA TERCEIRA NOITE DO FESTIVAL DA MACAXEIRA: