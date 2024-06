Gladson se encontra com embaixador do Reino Unido para garantir recursos a partir da floresta em pé

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, se encontrou com o embaixador brasileiro do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, Antônio Patriota, nesta terça-feira (25). O encontro se deu para reafirmar o compromisso com as salvaguardas ambientais, já que o estado tem 85% das florestas preservadas.

Os recursos que vêm ao Acre através de acordos ambientais têm um investimento de 70% deles para políticas de assistência aos povos indígenas, comunidades ribeirinhas, assim como para agricultura familiar e sustentável.

O restante será destinado para o controle dos territórios, para que se garanta que as florestas se mantenham como estão hoje. Durante a reunião, o embaixador afirmou que a criação de políticas públicas que sejam efetivas e que promovam justiça social são importantes para diminuir desigualdades.

“Entre os estados da Amazônia Legal, o Acre está no protagonismo das políticas socioambientais, mostrando que é possível unir desenvolvimento econômico e social à sustentabilidade ambiental e preservação das florestas (…) Agradeço ao governo federal e ao embaixador Antônio Patriota pela oportunidade de garantir avanços para o nosso Acre”, disse Cameli.

O Acre também é pioneiro na integração ao programa REDD+ para Early Movers (Programa REM), que visa preservar florestas e melhorar a qualidade de vida dos povos tradicionais.