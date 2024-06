Grávida tomba carro em estrada ao levar vestido para casamento no interior do Acre

Uma grávida de 6 meses, identificada apenas pelas iniciais R.S.S., de 29 anos, foi vítima de um acidente de trânsito, na tarde desta quinta-feira (6). O acidente aconteceu em um ramal localizado no Km 75 da BR-317, no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações de moradores da região, a grávida estava dirigindo um carro e estava indo até um local deixar um vestido para uma festa de casamento. Ao retornar para a residência dela, o carro acabou tombando e a mulher teve uma fratura exposta na mão esquerda.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e esteve no local do acidente. A grávida recebeu os primeiros atendimento e foi encaminhada para a Unidade Mista de Saúde em Assis Brasil e, devido a gravidade da lesão na mão dela, foi necessário transferir a vítima até o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, para que ela fizessem exames complementares e, se for necessário, será transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Tanto a mãe quanto o bebê estão bem. O carro ficou guardado na casa de moradores do Ramal.