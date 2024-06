GTA, The Witcher e mais jogos estão até 80% mais baratos nesta semana

Por fim, a plataforma Steam está se preparando para a sua tradicional Promoção de Férias nesta próxima quinta-feira, 27. Ainda assim, sucessos como Death Stranding Director’s Cut, Control Ultimate Edition e Crypt of the NecroDancer, que ganha um spin-off ainda este ano chamado Rift of the NecroDancer, estão com grandes descontos. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.