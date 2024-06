Padrasto fica enfurecido ao ver enteada com namorado e tenta matar jovem em Rio Branco

Danilo Marques de Magalhães Silva, 27 anos, foi ferido a golpes de faca na manhã deste sábado (8), em frente a uma residência situada na rua da Banana, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Danilo e a sua namorada de 25 anos, trabalham juntos em uma empresa e, pela manhã deste sábado, estavam caminhando no Ipê. Quando o casal chegou na frente da casa da mulher, o padastro dela, identificado como José Raimundo Adonias Conceição, 38 anos, abordou Danilo e, em posse de uma faca, desferiu três golpes que atingiram a vítima na lateral do peito, no flanco posterior esquerdo e outro nas nádegas.

Ainda segundo informações da polícia, no momento que José Raimundo estava esfaqueando Danilo, ele olhou para a sua enteada e disse que ela devia a ‘honra a ele’, provavelmente se referindo a virgindade da garota, e em seguida, fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e duas ambulâncias, uma de suporte básico e outra de suporte avançado, que foram enviadas ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o jovem Danilo ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações e as características do criminoso, e em seguida realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso inicialmente segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A enteada do acusado, ainda muito nervosa, chegou a relatar a polícia que o padrasto tem um relacionamento abusivo em casa, e que em diversas vezes foi assediada, teve o celular verificado para ver as conversas e não podia ter namorado.