Horóscopo 2024: confira a previsão desta sexta-feira para seu signo

Horóscopo do dia 7 de junho de 2024. Fique por dentro de tudo o que o seu signo lhe reserva para dinheiro e amor nas previsões do Diário.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Não permita que lhe seja imposto algo em nome da amizade, mas também não se mostre autoritário. Se você continuar em uma posição muito analítica sobre sua vida, corre o risco de ficar para trás, mesmo que tenha uma boa estratégia. Você se sentirá melhor vendo como tudo tem uma solução.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Nova possibilidade sobre o que mais espera cria um espaço para sonhar acordado. Você intui que isso amor tem um futuro e coloca tudo de você para torná-lo possível. Você ficará feliz em receber um retorno de algo que pode facilitar seus assuntos mais cabeludos. Tente se controlar no futuro para evitar isso de novo.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Tome cuidado para não cometer erros, por mais fácil que se mostre, dos quais poderá se arrepender mais tarde. Abra os olhos e não se deixe convencer pelas promessas e sonhos utópicos de alguém. Neste dia evite comentar sobre seus projetos, para que você não tenha que se expor à toa.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Seu sacrifício em relação a algo que deseja conquistar será alto, mas a recompensa será maior ainda, portanto, o ciclo é de se manter firme. Pense e tenha em mente que você merece algo melhor. Há um ciclo recorrente em suas dificuldades, com você entendendo que está passando pelo mesmo. Entenda e dê um jeito de vez.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Algo esgotado pela intensa atividade que passa a ter nesta jornada astral, é que se prevê para você. Contudo, aparece uma situação que muda algo no panorama atual e que leva você a uma condição pessoal de harmonia e conquistas. Você alcançará a solução perfeita que sua vida exige agora.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Quanto mais transparência, mais paz para o seu relacionamento com alguém próximo. Você fará bem em conciliar e encurtar as distâncias entre vocês dois. Com relação a um assunto material que deseja ver realizado logo, você pode sofrer algum estresse devido a atrasos e soluções que não chegam.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Existe um equilíbrio harmônico no seu horóscopo associado a alguns assuntos pessoais mal resolvidos, que agora ganham caminho livre para se ajeitarem de vez. Se cria um clima de grande euforia pela alegria que lhe dará a notícia sobre um obstáculo que cai, e que teimava em permanecer atrapalhando.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Medo e dúvida podem impedir você de alcançar o que precisa fazer sobre algo incômodo. É hora de encarar seus receios cara a cara e saber que conseguirá resolver. Durante este dia algumas situações testarão seu limite de paciência, mas você saberá como lidar para atingir as metas que estabeleceu.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Deixe parte de alguns inconvenientes nas mãos de quem entende do assunto, e acabe de uma vez por todas com esse problema que tira sua paz. Com uma energia de renovação que se aproxima de você, pense melhor no que você faz, se vai de fato rumo ao que realmente quer ou se vai esperar, sem necessidade.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Um sem fim de emoções deixará você esgotado, mas ao mesmo tempo o levará a ter uma visão mais feliz e tranquila dos próximos acontecimentos. Sua vida avança numa direção positiva e as circunstâncias externas mudarão a seu favor. Uma recompensa material surpresa, será bem recebida.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Nova direção se apresenta em seus assuntos pessoais mais urgentes. Você deixará de lado uma ilusão para ir de encontro a algo sério que possa realmente se materializar. Você está recebendo uma emanação positiva como resultado do atual trânsito planetário, com grandes possibilidade a seu favor.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Você alcançará uma parte daquilo que é mais necessário neste momento, portanto mãos à obra, e aproveite bem este merecido momento de conquistas. Por isso, coloque os problemas pessoais de lado e vá criando um ambiente que faça tudo se encaixar de forma perfeita e de um jeito constante.