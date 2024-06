IFAC e Dom Júlio Marttioli se destacam nos Jogos Escolares Municipais com vitórias no futsal e handebol sub-17

Os Jogos Escolares Municipais de Sena Madureira foram palco de emocionantes finais nas modalidades de futsal e handebol sub-17, nesta sexta-feira (14), na quadra Aurino Brito. O Instituto Federal do Acre (IFAC) brilhou ao conquistar o título no futsal masculino, derrotando o Dom Júlio Marttioli em uma partida intensa e garantindo sua vaga na fase regional da competição.

No futsal masculino sub-17, o IFAC mostrou determinação desde o início do jogo, culminando em uma vitória que marcou o encerramento da fase municipal. O Dom Júlio Marttioli, por sua vez, não deixou por menos e conquistou o vice-campeonato, exibindo um desempenho igualmente impressionante ao longo do torneio.

Além do sucesso no futsal masculino, o Dom Júlio Marttioli também comemorou a vitória no handebol feminino e masculino sub-17. Devido a falta de time feminino para enfrentar, as atletas do Dom Júlio garantiram o primeiro lugar na modalidade.

Com os resultados, tanto o IFAC quanto o Dom Júlio Marttioli se preparam agora para a fase regional dos Jogos Escolares, que terá início no dia 19 de junho. Esta etapa reunirá os campeões municipais de diversas escolas, prometendo novos desafios e oportunidades para os talentosos jovens atletas.

Os Jogos Escolares Municipais de Sena Madureira destacaram-se pela competição saudável e pelo alto nível de participação das escolas locais. O evento foi marcado pelo espírito esportivo e pelo apoio da comunidade escolar, que incentivou e aplaudiu os jovens durante todas as partidas.

Agora, com a fase regional se aproximando, IFAC e Dom Júlio Marttioli estão focados em representar com orgulho seus respectivos colégios, buscando novas conquistas e consolidando o talento esportivo dos estudantes de Sena Madureira.

No final, os resultados dos jogos de futsal sub-17 e sub-14 foram:

Futsal Masculino Sub-17: Campeão – IFAC, Vice-campeão – Dom Júlio

Futsal Feminino Sub-17: Campeão – Dom Júlio, Vice-campeão – IFAC

Futsal Masculino Sub-14: Campeão – Fontenele de Castro, Vice-campeão – Instituto

Futsal Feminino Sub-14: Campeão – Assis Vasconcelos, Vice-campeão – Fontenele de Castro

Os campeões dessas categorias foram classificados para a fase regional.