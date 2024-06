IFRO seleciona professores de Língua Portuguesa e Matemática; salário ultrapassa R$ 6 mil

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professores substitutos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste. As vagas são para as áreas de Língua Portuguesa e de Matemática.

A inscrição é gratuita e pode ser feita dos dias 7 até 17 de junho de 2024, exclusivamente pela internet através do formulário eletrônico, conforme normas detalhadas do Edital 20/2024/COL/IFRO, que se encontra disponível em: https://bit.ly/ifrocol-2024-20

Para concorrer a esta seleção, a pessoa interessada deve possuir uma das formações exigidas na respectiva área. Para a área de Língua Portuguesa, a formação exigida é Licenciatura em Letras/Português. Para a área de Matemática, a formação exigida é Licenciatura em Matemática.

Nesta seleção, há uma vaga de ampla concorrência para cada área. Além das vagas de contratação imediata, candidatos aprovados dentro do limite de classificação permanecerão em cadastro reserva, podendo ser convocados posteriormente para o Campus Colorado ou outras unidades do IFRO, dentro do prazo de validade do certame.

A contratação será por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse do IFRO, com lotação no Campus Colorado do Oeste. O cargo é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, de acordo a titulação já possuída pela pessoa inscrita, além de outros auxílios, conforme detalhado no Edital. Quem for contratado como Professor Substituto terá exercício no Campus Colorado do Oeste, ministrando aulas presenciais.

A seleção será dividida em duas etapas. A primeira é a Prova de Desempenho Didático, que será virtual e está prevista para ocorrer dos dias 24 a 26 de junho de 2024. A segunda etapa é a Prova de Títulos, de caráter classificatório. Os detalhes da execução e as responsabilidades de quem participa das provas, como o envio prévio de plano de aula, bem como o cronograma completo do processo, constam no Edital 20/2024, disponível em: https://bit.ly/ifrocol-2024-20

Mais informações podem ser obtidas através da Central de Atendimento pelo e-mail: [email protected].