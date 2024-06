Impulsionado pelo agronegócio, Acre atinge o maior volume de exportações da história

O governo do Acre anunciou nesta quinta-feira (13), que o Estado, em abril, foram contabilizados 15,2 milhões de dólares em negócios, o maior volume desde 1998, quando teve início a série histórica. Os números são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Principal commodity brasileira, a soja foi o principal produto exportado pelo Acre. Em abril, mês que registrou o melhor desempenho, o valor alcançado pela oleaginosa foi de 9,3 milhões de dólares.

Carne bovina, carne suína, castanha do Brasil e madeira completam a lista dos produtos mais exportados no período. Destaque para a proteína de porco, que obteve crescimento de 568,8% em relação a janeiro a maio de 2023. Pela tendência apresentada até o momento, 2024 deverá fechar como o melhor ano em volume de negócios da história do Acre.

Peru, Espanha, China, Emirados Árabes e Itália são os maiores compradores da crescente produção acreana. Juntos, esses países foram responsáveis por 58,8% das exportações.

“O agronegócio já deu certo. Vamos continuar avançando, trabalhando cada vez mais pela população do campo e sempre em prol da geração de emprego e renda”, disse o governador Gladson Cameli.