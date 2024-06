Influenciadora acreana compartilha fotos e relato emocionante do parto de sua filha; veja álbum

Neste sábado (15), a influenciadora digital Tâmara Machado de Menezes encantou seus seguidores ao compartilhar um emocionante relato do nascimento de sua primeira filha, Maria Clara. A bebê, fruto do relacionamento com o engenheiro civil Gustavo Menezes Mateus, nasceu no dia 12 de junho, um mês antes do previsto, com 36 semanas de gestação.

Em uma série de fotos postadas em seu perfil no Instagram, Tâmara dividiu com seus seguidores os momentos mais especiais do nascimento de Maria Clara. A publicação veio acompanhada de um relato sincero e cheio de gratidão, no qual a influenciadora descreveu cada detalhe do parto.

“Meu dia 12.06.2024, tudo começou às 07:00 da manhã. Exatamente 36 semanas de gestação. Eu tinha programado tudo para o parto da Maria Clara, mas ela se antecipou e chegou um mês antes. Deus, em sua perfeição, preparou exatamente tudo o que ela realmente iria precisar, até as roupinhas e mala maternidade foi feita 1 dia antes dela nascer. Não adianta fazer planos, pois é Ele quem realmente os realiza”, escreveu Tâmara na legenda.

O relato emocionou os seguidores, que encheram a publicação de comentários parabenizando a nova mamãe e desejando saúde para a pequena Maria Clara. Tâmara, que compartilha sua rotina e momentos especiais de sua vida nas redes sociais, mostrou mais uma vez a conexão e o carinho que tem com seu público.

A chegada antecipada de Maria Clara foi um evento inesperado, mas Tâmara enfatizou como tudo aconteceu de forma perfeita e no momento certo.

Veja as publicações: