Influenciadora do Acre revela truques para preparar famoso mandim frito na farinha de mandioca; VÍDEO

A influenciadora digital Thay Sullivan, conhecida por seus 102 mil seguidores nas redes sociais, recentemente compartilhou uma experiência gastronômica que celebra a rica culinária do Acre.

Thay guiou seus seguidores pelo preparo de um prato icônico da região: o peixe mandim. Utilizando ingredientes típicos e locais, ela demonstrou como temperar o peixe com suco de limão e empaná-lo na renomada farinha de mandioca produzida no município. O processo culminou com a fritura do peixe em óleo quente, resultando em um prato final que certamente deixou muitos espectadores com água na boca.

Além de compartilhar sua habilidade culinária, Thay Sullivan destaca a importância de valorizar e promover os sabores autênticos de Cruzeiro do Sul, inspirando seus seguidores a explorarem e apreciarem a cultura gastronômica local.

