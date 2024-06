Jovem é arrastado por facção para matagal e executado com vários tiros; polícia investiga

A vítima é um jovem, ainda não identificado, que foi visto por várias pessoas sendo arrastado por membros de uma facção criminosa para dentro de uma área de mata e, logo depois, ouviram vários disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (4), no final da quadra 600 do residencial popular Orgulho do Madeira, no bairro Socialista, zona leste de Porto Velho.

De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada para averiguar um suposto crime de homicídio, onde um jovem poderia ter sido morto e, assim que os policiais chegaram, puderam se deparar com o corpo com muitas marcas de tiros. Logo solicitaram uma equipe do Samu para constatar o óbito.

O local foi mantido isolado e a perícia criminal foi acionada. Os policiais civis da Delegacia de Homicídios já seguem com as investigações e não descartam que o local serviu para um tribunal do crime.