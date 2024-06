Na madrugada deste domingo (02), dois jovens foram sequestrados e um deles executado, na comunidade de Guaratinga, na Bahia.

Um adolescente de 17 anos, identificado como Antônio Neto Rocha Dias, foi morto a tiros, enquanto o amigo, também de 17 anos, foi ferido a golpes de facão e deixado para morrer pelos criminosos.

O sobrevivente, gravemente ferido, foi encontrado ao lado do corpo do amigo no início da manhã por pessoas que passavam pelo local.