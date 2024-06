Kate Winslet revela caos na hora de gravar beijo com DiCaprio em Titanic: “Não foi tudo isso”

Em entrevista a Vanity Fair, que reproduziu a cena para que Kate comentasse sobre, ela relembrou que o perrengue da maquiagem de ambos fez a cena ser refeita várias vezes.

Kate conta que a icônica cena foi feita em um local mais alto, onde a equipe de maquiagem não tinha acesso. Por isso, ela mesma precisou fazer os retoques da maquiagem: “Eu escondi as nossas maquiagens e pincéis nas minhas roupas. Entre as tomadas, eu basicamente refazia nossa maquiagem”, revelou a atriz. “Leo não conseguia parar de rir e tivemos que refazer isso uma quatro vezes porque [o diretor, James Cameron] queria uma luz muito específica para isso e, obviamente, o pôr do sol mudava muito onde estávamos”.

“Continuávamos repetindo esse beijo, e eu estava com muita maquiagem clara e tinha que checar nossa maquiagem entre as gravações, e acabava parecendo que eu tinha chupado uma barra de chocolate depois de cada tomada porque a maquiagem dele ficava em mim”, continuou.

Apesar dos contratempos, Kate elogiou Leonardo por ser “um verdadeiro romântico”: “Não é à toa que todas as jovens do mundo queriam ser beijadas por Leonardo DiCaprio”, disse ela. “Desiludindo” as sonhadoras de como seria o beijo do ator, ela dispara, em tom de brincadeira: “Não foi tudo isso”.