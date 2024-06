Lar dos Vicentinos acolhe mais de 40 idosos vítimas de violência, problemas de saúde e abandono

A Velhice é uma fase da vida marcada por novas descobertas e desafios, em especial quando se trata de qualidade de vida, o que inclui saúde, acesso a lazer, além de uma boa relação familiar de apoio e acolhimento.

No entanto, essa é uma realidade não vivida por muitas pessoas desse grupo, que por diversos motivos precisam morar em lares para idosos, sejam eles problemas de saúde, abandono, e em alguns casos, a violência, que pode ser desde a psicológica, a física, a negligência, dentre outros tipos.

No último sábado (15), foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa e para falar um pouco mais sobre a importância do trabalho de acompanhamento da pessoa idosa, o ContilNet foi até a Instituição de Longa Permanência para Idosos em Rio Branco, o Lar Vicentinos.

A casa atualmente acolhe 43 idosos que deram entrada no local por diversas razões, alguns por motivos de saúde e sem condições de morarem sozinhos, outros por negligência, e em alguns casos, vítimas de violência. A diretora do lar, Waldenize Rebelo, fala sobre os trabalhos realizados na instituição.

“O acolhimento aqui no Lar dos Vicentinos é feito várias formas, pelo Ministério Público, pela comunidade, pela rede de atenção básica, ou por meio de procura de algum hospital. Já tivemos casos de idosos que estavam em tratamento e houve abandono familiar, então ficou no hospital e acabou vindo a residir com a gente”, explica.

Com relação às vítimas de violência, o acolhimento é feito de forma diferenciada em razão da situação delicada vivida, ressalta Waldenize.

“Acontecem muitos casos de violência com idosos. Aqui no Lar temos solicitações de todos os municípios do Acre, nós temos idosos de Sena Madureira que passaram por abandono e que foram encontrados em situações precárias. Há uma rede de atendimento que é realizada até esse idoso chegar aqui no Lar”, ressalta.

Seu João, de 64 anos, precisou ir para o Lar após sofrer um derrame, desde então ele mora no local e revela não querer mais ir para outro local.

“Eu tinha a minha casa, mas não tinha quem cuidasse de mim. Aqui eu sou muito bem tratado, me alimento bem, sou bem cuidado e não quero ir embora mais”, diz.

A Instituição, que conta com 27 funcionários próprios e outros nove cedidos pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), busca proporcionar uma rotina o mais próxima possível de uma casa para os moradores.

“Aqui é como uma casa mesmo, uma casa grande com 43 idosos que se tornam independentes. Aqui fazemos de tudo para que eles tenham uma boa convivência. Eles têm acompanhamento com clínico geral, geriatra, fisioterapia, atividades externas no parque Capitão Ciríaco, além de passear no shopping, na praça, dentre outras”, destaca.

Assista a videorreportagem completa feita pelo ContilNet: