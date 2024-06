Mais de 100 casais oficializam união em casamento coletivo no interior do Acre

107 casais disseram “sim” em um emocionante casamento coletivo, que aconteceu no último sábado (01). O evento reuniu 214 pessoas que oficializaram sua união na quadra da Praça 28 de Abril, em Epitaciolândia. O evento, que encerrou as ações promovidas pelo Projeto Cidadão.

Entre os casais presentes, a história de Maria Geraldina da Silva Oliveira, 74 anos, e João Batista de Lima, 79 anos, se destacou. Após 32 anos de convivência, seis filhos e doze netos, o casal decidiu formalizar sua relação.

“Vimos que necessitava. Ajustar a lei à nossa vida. Ter tudo arrumadinho”, compartilhou Maria.

A cerimônia contou com a presença do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, que destacou a relevância do Projeto Cidadão, enfatizando seu impacto positivo na comunidade local.

O pastor Mário Gilson, presidente da Associação de Ministros e Pregadores de Epitaciolândia e Brasiléia (AMPEB) também esteve presente e disse que:

“O Projeto Cidadão significa cidadania. É muito bom ter aqui essa ação do Judiciário acreano, com a parceria também do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ver que realmente ele traz uma importância grande para sociedade”, ressaltou.