Marcos Palmeira tem rosto usado em golpe e diz que vai processar Meta

O ator Marcos Palmeira foi vítima de um golpe em um site de vendas on-line. Um vídeo postado pela página Portal Black Friday usou a imagem do artista e manipulou sua voz para vender um conjunto de furadeiras da empresa Bosch.

A Bosch também não tinha nenhum tipo de relação com a falsa propaganda, assim como afirmou o ator ao F5, da Folha de S. Paulo. Palmeira só soube da manipulação quando avisada pelo próprio ator.

Palmeira afirmou que vai tomar medidas legais contra a Meta, dona do Facebook e do Instagram, e disse que “vai ficar muito difícil” sem uma “legislação específica para a internet”.

“Essa falsa campanha, com minha voz alterada com recursos de inteligência artificial de forma claramente amadora, é um sinal dos tempos que a gente está vivendo. Se não houver uma legislação específica para a internet, vai ficar muito difícil. Não podemos confundir fraude e fake news com liberdade de expressão”, desabafou ao site.