Matteus, do BBB24, teria usado cotas para entrar na universidade

“Minha vó é tudo para mim, me criou, me deu a base de tudo. Sempre foi uma pessoa que nunca foi turrona, de me obrigar a fazer as coisas. Me ensinou o que era certo e disse para eu valorizar as coisas simples da vida”, falou assim que entrou no Big Brother Brasil.

Na internet, a fofoca repercutiu e internautas criticaram Matteus por ser, supostamente, cotista:

“Olha aí, o menino de vó! O santinho que nunca erra”, julgou uma pessoa. “Que vergonha, seu Alegrete”, disse mais uma. “A casa caiu, preto de Taubaté! Daqui a pouco ele vira índio das terras de Manaus”, debochou uma terceira. “Esse nunca me enganou dentro do BBB. O bom moço de nada tem”, comentou outra.