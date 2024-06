Melhores comandos do Minecraft para construir casas, jogar com amigos e mais

Comandos do Minecraft facilitam a vida dos jogadores ao dar benefícios durante a gameplay. No jogo de mundo aberto da Mojang, é possível ativar “macetes” por meio de códigos no computador, console ou celular para ajudar na construção de casas, exploração do mapa e até em combates. E a boa notícia é que usá-los é bem fácil, bastando poucos passos. No guia a seguir, o TechTudo separou os melhores comandos e tudo o que você precisa saber para personalizar sua gameplay solo ou com amigos.