Mesmo sem a presença de Marcus Alexandre em evento, Marina declara: “Ele é o nosso candidato”

A ministra Marina Silva cumpre uma agenda política extensa em Rio Branco, no Acre, neste sábado (29). Ela é a palestrante principal de um evento sobre o papel das eleições municipais e do controle social no enfrentamento da crise climática.

Além disso, na cerimônia, foi apresentado a lista de pré-candidatos a vereadores em Rio Branco pela Rede Sustentabilidade, partido criado por Marina.

A Rede faz parte do arco de aliança de 10 partidos que já declararam apoio a candidatura de Marcus Alexandre, do MDB, na disputa pela Prefeitura de Rio Branco.

Sem a presença do ex-prefeito, que cumpre agendas de pré-campanha, Marina reafirmou que ele é o candidato dela, na capital do Acre.

“Ele é o nosso candidato majoritário em Rio Branco”, disse a ministra.

“O Marcus precisa saber que a questão climática precisa ser transversal na prefeitura”, completou.

Marina lembrou que a união entre todos os partidos faz parte de um enfrentamento aos ideias bolsonaristas, que atualmente é representado pelo prefeito Tião Bocalom, do PL.

Marcus Alexandre foi representado por um dos membros mais importantes do MDB, o ex-deputado João Correia. No discurso, ele destacou que a Rede, partido de Marina, estará diretamente na coordenação do plano de governo de Marcus, principalmente na questão do Meio Ambiente.

O evento reuniu, por exemplo, as principais lideranças dos partidos de esquerda no Acre. Estiverem presentes, por exemplo, o senador Sérgio Petecão (PSD), Daniel Zen (PT), César Messias (PSB), Marcio Batista (PcdoB) além de representantes do PSOL, AGIR, DC e PRD.