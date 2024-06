Michelle chama Marcus de ‘esperança’ e diz que PDT ainda não apresentou chapa de vereadores em Rio Branco

A deputada estadual Michelle Melo (PDT), em entrevista à coluna, chamou o pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre, de ‘esperança para a capital’. A parlamentar, que sempre fez oposição à gestão Bocalom, declarou que já se sentou com Marcus e definiu as metas para a saúde do Município, o que deve sacramentar o apoio ao ex-prefeito.

“Eu tenho me permitido sentar com o Marcus para que ele me apresente as propostas de governo dele. Eu já estive com ele em um momento para ele me apresentar o plano da Saúde, fiz algumas considerações, ele ficou de levar junto ao núcleo rever os apontamentos”, disse.

Michelle declarou ainda que decidiu apoiar Marcus pelo projeto apresentado, que até agora, segundo ela, foi o melhor.

“A gente quer ver ações. Uma política resolutiva. Nesse momento o Marcus é o único candidato que tem apresentado propostas, que debateu comigo. Nós temos três pré-candidatos no momento. O Bocalom me apresentou a proposta dele nos últimos 4 anos e eu não acredito na proposta dele. O Marcus pra mim é uma esperança”, completou.

A relação entre Marcus e Michelle começou a ser estreitada ainda no ano passado, quando o ex-prefeito se filiou ao MDB. Ela, ainda no posto de líder do Governo Gladson Cameli na Aleac, foi uma das políticas que marcaram presença no ato. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelo qual a Casa Civil exigiu a destituição dela do cargo.

Dias depois, em um evento do MDB, a deputada também foi vista ao lado de Marcus. Na época, ela foi questionada se poderia aceitar ser vice na chapa com Marcus Alexandre. Na hora, Michelle reiterou que é preciso esperar o posicionamento do seu partido, porém, foi clara ao responder: “Se o PDT vier para esse campo progressista, quem sabe?!”.

Rumos do PDT

Embora membros da alta cúpula do PDT estejam ativamente na pré-candidatura de Alysson Bestene, o partido inclusive, esteve no anúncio oficial da chapa Bocalom/Alysson, na última semana, Michelle garante que o partido ainda não se posicionou oficialmente sobre os caminhos na disputa pela Prefeitura de Rio Branco.

“Ainda não foi feita nenhuma comunicação oficial que o PDT estará com o Bocalom. Até onde nós sabemos, também não apresentou chapa para vereador. Então o posicionamento do PDT nas eleições municipais ele ainda não acontece”, disse.