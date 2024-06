Moon Club inaugura espaço de vendas de ingressos para shows de Nadson e Henry Freitas na Expoacre 2024

Na noite desta sexta-feira (7), foi dado o start oficial das vendas dos shows dos cantores Nadson o Ferinha e Henry Freitas para a Expoacre 2023. A Moon Club inaugurou o espaço físico de vendas de ingressos no Via Verde Shopping, marcando o início de uma temporada muito aguardada pelos fãs.

A apresentação de Nadson o Ferinha está marcada para o dia 7 de setembro, uma quarta-feira, abrindo oficialmente a Expoacre 2023. No domingo, 8 de setembro, Henry Freitas fechará a feira com uma performance que promete encantar o público. Os ingressos já estão disponíveis no espaço recém-inaugurado no Via Verde Shopping.

O evento que marcou oficialmente o início das vendas de ingressos contou com a presença especial da dupla sertaneja Carlos e Jarder, além do cantor Jadson Santos, que animou os presentes com sua música. A combinação de talentos proporcionou uma noite vibrante e deu um gostinho do que os espectadores podem esperar durante a Expoacre.

O empresário Wendel Barbosa, em conversa com o ContilNet e TV Rio Branco, revelou detalhes do lançamento e destacou as ofertas especiais disponíveis para os primeiros compradores. “Queremos garantir que todos tenham a oportunidade de participar desses shows incríveis, por isso, estamos lançando ofertas exclusivas para quem adquirir seus ingressos antecipadamente”, afirmou Barbosa.

Para saber mais sobre os detalhes dos shows, ofertas especiais e outros eventos planejados para a Expoacre 2023, a entrevista completa com o empresário Wendel Barbosa está disponível no site do ContilNet.