MPAC investiga irregularidades em concurso público no Acre; entenda

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) deu início a um procedimento de investigação para apurar denúncias de irregularidades no concurso público nº 001/2024 da Prefeitura Municipal de Feijó.

O edital do certame, publicado em 3 de maio de 2024, visava preencher 30 vagas e formar cadastro reserva para profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior. As provas objetivas ocorreram no dia 2 de junho.

A promotora de Justiça Bianca Bernardes de Moraes afirmou que a investigação foi instaurada após candidatos denunciarem possíveis fraudes cometidas pelo instituto organizador do concurso, além de alegações de favorecimento de determinadas pessoas. Segundo a promotora, o procedimento investigatório busca adotar medidas extrajudiciais para garantir a justiça e a clareza no processo.

“A instauração deste procedimento investigatório é essencial para assegurar a justa tutela de direito e tomar as providências cabíveis para o esclarecimento das denúncias apresentadas”, destacou a promotora Bianca Bernardes de Moraes.

O concurso público nº 001/2024 atraiu grande interesse da população de Feijó e das regiões vizinhas, devido à oferta de vagas em diversas áreas e níveis de escolaridade. No entanto, as denúncias de possíveis irregularidades lançaram dúvidas sobre a credibilidade do processo seletivo.