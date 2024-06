Murilo Huff e Mioto e união de Luan: os lançamentos musicais da semana

Nada melhor do que curtir o fim de semana com músicas novas. Pensando sempre em renovar as playlists, o Metrópoles listou diversos lançamentos que se tornaram públicos nesta semana (1/6 a 6/6).

A semana contou com a primeira música de Murilo Huff e Gustavo Mioto juntos, que faz parte do DVD Fortaleza, do pai de Léo, nova música do grupo Lagum, além de Enzo Rabelo, Davi Kneip e muito mais.

Murilo Huff e Gustavo Mioto

A dupla lançou a primeira parceria juntos. Me Caiu Tão Bem faz parte do DVD Fortaleza, gravado em outubro do ano do ano passado na capital do Ceará. A parceria inédita chega junto com mais três faixas nas plataformas digitais.

“Eu estava ansioso para lançar a faixa com o Mioto logo, ele é um grande amigo, diversas vezes já subimos juntos nos palcos mas nunca tivemos a oportunidade de gravar uma parceria, agora finalmente veio aí. Particularmente acho que ficou uma canção muito bonita, acredito que vão ouvir no último volume mergulhando na letra, entregamos todo o nosso carinho e dedicação nessa gravação”, comenta Murilo Huff.

Enzo Rabelo

Filho de Bruno, dupla de Marrone, apresenta o seu novo projeto, o DVD Versões. O projeto apresentará sete faixas inéditas com videoclipes que mostrarão um novo Enzo ao mercado fonográfico. A primeira faixa disponível para o público é Astronauta. O videoclipe gravado em um cenário paradisíaco ao entardecer foi publicado nesta sexta-feira (7/6).

A composição retrata a jornada de um relacionamento em evolução, explorando temas de liberdade, saudade e amor. A música captura as emoções complexas envolvidas em deixar o passado para trás e embarcar em novas aventuras.

“Estou animado com esse novo capítulo da minha jornada musical e mal posso esperar para dividir esse momento com vocês. Todas as minhas versões me levaram ao resultado deste projeto, que acredito ser um grande divisor de águas na minha carreira, foi tudo feito com muito amor e carinho, espero que todos se juntem a mim nessa viagem emocionante”, disse o cantor.

Davi Kneip, Nick e DJ RD

O trio lançou, na última quinta-feira (6/6), o agrofunk Fazendeira. A faixa é acompanhada por um videoclipe, lançado no Youtube.

A temática do clipe remete ao título da canção e tem cavalo, dança, bailarinos, cenários e figurinos seguindo o estilo agro. O vídeo também mostra uma fazendeira, que é cheia de mistérios.

Davi Kneip explicou que sua expectativa com o single é alta. “A gente está apostando muito nessa música. Ela é bem chiclete e o agronejo tem feito bastante sucesso. Eu me amarro em misturar ritmos. Estou sempre lançando misturas do funk com o sertanejo, dois ritmos que o brasileiro tanto gosta”, disse Davi.

Jorge Aragão e Marcelle Motta

Os cantores se uniram para lançar o feat. O Negócio É Amar. O lançamento é uma nova roupagem do sucesso composto por Dolores Duran e Carlos Lyra. De acordo com o sambista, a letra da música aborda a complexidade e a diversidade das relações amorosas.

“É uma música que já esteve no meu repertório e fala muito aos corações. Ela percorre com leveza pelos diferentes tipos de comportamentos de quem ama, em aspecto positivo ou negativo. Me sinto honrado em poder reapresentar para o público esse grande clássico da nossa música brasileira, e junto com uma artista da nova geração, que não só conhece, mas também admira obras tão importantes para o nosso gênero”, pontua Aragão.

A parceria entre os artistas, de acordo com Marcelle Motta, começou a ser desenhada em 2010, quando a cantora ouviu pela primeira vez a canção “O Negócio É Amar”, justamente na voz do sambista.

Luan Santana e Luan Pereira

Os artistas se unem em Eu Sou Sentimento, que sela a união entre o sertanejo pop romântico, representado pelo anfitrião, e do agronejo, vertente mais recente, do qual o convidado em questão é um expoente.

O videoclipe da canção tem como cenário o Vila Country, que ficou vazia para abrigar o clipe da música, que é assinada por Cris Ribeiro, Kaike Kef, Felipe Kef, Lucas Ing, Matheus Costa e Lucas Silva.

“Dois anos atrás eu estava em frente à minha casa fazendo covers da música dele. Aí hoje ele me chama para gravar uma música”, comemora Luan Pereira, celebrando a obra de Luan Santana. “Deus é maravilhoso demais, Deus é muito bom”, conclui.

Rebecca

A funkeira publicou o single Peça Nova, que abre o primeiro álbum de sua carreira. Na canção escrita ao lado de nomes como Lary, Carolzinha, Nairo, Dougie, Pump Kila, a cantora surge mais proibidona do que nunca.

Nos versos, relata a realidade de um ‘rolê’ na comunidade, além de abordar de uma forma bem liberal, seus desejos íntimos e até mesmo sua bissexualidade. “Só vagabundo original / Subo o morro de meiota / Avisa que hoje eu quebro pau / Mas eu também gosto de xota / So de r15 e parafal / Brotei no baile do pistao / Ce acha que a mae nao tem moral ?/Os frente tem R no cordão”, canta a artista.

O álbum contará com faixas inéditas, compostas e produzidas por grandes nomes do funk e pop como Gabriel do Borel, Mc Maneirinho e WC do Beat.

Outro lançamentos

Álbuns/EPs

Furtador divulgou o EP Pena.

Flávia Coelho lançou o EP Ginga, com 10 músicas.

Pablo divulgou o EP Também Gosto, que conta com quatro faixas.

Roberta Campos e George Israel lançaram o álbum completo Quatro Mãos.

Marília Tavares lançou o EP Maturidade, com cinco músicas inéditas.

Hamilton de Holanda publicou dois álbuns, Tembla, em parceria com o C4 Trio, e Collab, com o cubano Gonzalo Rubalcada.

Charli XCX publicou o álbum BRAT

Manu Kfouri revelou o projeto Backseat, que conta com 11 músicas.

PERONNI publicou o EP Cadela de Raça.

Lagum lançou a versão deluxe do disco Depois do Fim.

Ayrton Montarroyos divulgou o álbum A Lira do Povo, que conta com participação de Alaíde Costa.

Ivyson lançou o álbum Afindo, com 10 faixas.

Loirão publicou o álbum Vaquejão e Paredão.

Hashi revelou a álbum É O Ritmo

Bullet Bane publicou o projeto ART.FICIAL, que conta com 13 faixas.

Singles

Matheus Fernandes e Matheus & Kauan lançaram o feat. Triplex.

Dilsinho publicou a música Diferentão 2.

Maya Hawke, de Stranger Things, publicou o single Chaos Angel

Bruno Martini lançou Static, em parceria com Laau.

Estevão Félix publicou o single A Noite Toda

Alfie Templeman revelou o single Just a Dance.

Fat Dog publicou o cantor I Am The King.

Cigarettes After Sex compartilhou o single Baby Blue Movie.

Liam St. John lançou a música Landslide Over The Highway.

SIRENA publicou o single La Sirena.

Blues Pills publicou o single Top Of The Sky.

Liam St. John divulgou a música Landslide Over The Highway.

Solarrio lança All The Wrong Places.

BoyWithUke publicou Can You Feel It?.

Renato Enoch apresentou o single Lamento do Arremate.

Tays Reis publicou a música Não Vem Falar de Amor.

Hugo Henrique lançou o videoclipe de Dona de Mel, parceria com Lauana Prado.

Rian Semy divulgou o visualizer da canção Sem Love, que faz parte do EP Solar.

Banda Makna lança o primeiro single da carreira, Agora.

LPT Zlatan revelou a música Aprendiz.

BADBADNOTGOOD lança Mid Spiral.

Charly Bliss revelou o single Calling You Out

Vitor Fernandes apresenta Metade Você Bebe, Metade Você Sofre

Projota divulgou o single Talvez, que pertence ao álbum Alguém Tinha que Falar de Amor.

Penedo lançou o single Acabou

Ariel Donato publicou a música Pesadelo, com TZ da Coronel.

Thiago Freitas publicou a faixa Coração Idiota, que conta com participação de Raphaela Santos.

Gina Garcia anunciou o single Respeito é Bom.

RalphTheKiD publicou, ao lado de Don L e Jé Santiago, o clipe da música Babaloo.

Kia Sajo divulgou a música Mel e Jasmim.

Rafael Domingos lança single Escape.

Perdido publicou a música Perdido.

Rafaela Neves divulgou o single Você Pra Mim, com participação de Rio Negro & Solimões.

DaPaz publicou a música Pagode daPaz (Ao Vivo no Rio de Janeiro).

João Pedro & Fellipe publicaram Pega Eu.

Felipe & Rodrigo e Henry Freitas se juntaram no single Gosta de Rua – Forró.

Vou Zuar publicou a música Acertou Em Cheio.

Tinn divulgou O Maior Otário da Cidade.

Konsk publicou a canção Ayele.

Lary publicou as canções Vai Valer e Tua Saudade.

Ananda Paixão lançou a música Emocionada.

Letícia e Mestrinho se uniram no single Luz do Meu Sertão.

Cesinha & Matheus publicaram a música Roxo Novo.

Enzo Ferro lançou a música Sem Você, com participação de sua namorada Ninah Sampaio.

Ronan Sabadini lançou a canção Inegociável.

William Augusto, Paloma Possi e Cleber Ao Cubo publicaram a faixa Comprou.

Aretuza Lovi divulgou o single Arrocha o Nó.

Bruno Gadiol e Valesca Popozuda se uniram no single 18 dias/13 cm.

Mari Chamon divulgou a música Fica.

Marcos Almeida publicou Porão, primeira faixa de seu novo álbum Calado.

O 1kilo, formado por DoisP, Mozart MZ, Pelé Milflows, Junior Lord se juntam a Scarp, NK da Grota no single De Onde Eu Vim.