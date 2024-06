O que se sabe sobre a morte de empresário após fazer peeling de fenol

A influencer Natalia Fabiana de Freitas Antonio, conhecida como Natalia Becker, se apresentou à polícia na tarde dessa quarta-feira (5/6) para falar sobre a morte do empresário Henrique Chagas, de 27 anos, após a realização de um procedimento estético chamado peeling de fenol na última segunda-feira (3/6) na clínica da influenciadora na cidade de São Paulo.

Ela será indiciada por homicídio como dolo eventual, segundo o delegado Eduardo Luís Ferreira, do 27º Distrito Policial do Campo Belo, na zona sul da capital paulista, onde o caso é investigado.

Em depoimento, Natalia disse que aprendeu a aplicar o fenol em um curso online, com uma esteticista do Paraná.

“[Natalia] diz que no treinamento que ela teve, nesse curso, foi instruída que poderia utilizar [o fenol]”, afirmou o delegado. A Polícia pretende ouvir a farmacêutica responsável pelo curso nas investigações.

Ela lamentou a morte do paciente e disse que tem vivido dias difíceis.

“Eu tô muito triste pelo que ocorreu, jamais quis prejudicar ninguém. Sinto muito pela família dele. Acabou com a minha vida isso. Eu jamais tive a intenção de prejudicar ele”, disse a influencer.

Segundo a advogada de Natalia Becker, Tatiane Forte, Natalia não se apresentou antes à polícia porque estava muito abalada e chegou a ter uma crise de ansiedade. Ela disse que a influencer começou a fazer as aplicações em dezembro de 2023 e utilizava a substância semanalmente: “Ela faz dois procedimentos por semana [usando o fenol]”.

Fenol não causou morte, diz advogada

A defesa nega que o procedimento, que custou R$ 4.500 a Henrique, seja invasivo e diz que o fenol está disponível para venda em sites como Shopee e Mercado Livre.

“A gente acha pouco provável que tenha sido o fenol [que causou a morte]”, afirmou a advogada.

Durante o depoimento, a influencer disse que usou uma versão atenuada da substancia na aplicação, com uma concentração de cerca de 30% do produto, segundo o delegado.

O empresário Henrique da Silva Chagas será velado e enterrado nesta quinta-feira (5/6), no Cemitério Municipal de Pirassununga, cidade no interior de São Paulo.

O velório será a partir das 8h e o enterro foi marcado para 14h.

Henrique morreu na segunda-feira (3/6), após fazer um procedimento estético na clínica da influencer Natalia Becker. Minutos depois de receber a aplicação do fenol, o empresário começou a passar mal e disse que sentia muita dor.

O namorado do empresário, que o acompanhava no procedimento, relatou que o paciente não foi orientado a fazer exame para verificar condições de saúde, como alergias, e começou a passar mal 5 minutos após receber a aplicação do fenol.

Henrique chegou à clínica de estética por volta das 10h e passou por uma limpeza de pele antes de realizar o peeling de fenol. A aplicação desse produto ocorreu na sequência e, por volta das 12h, Natalia conversou com o marido de Henrique dizendo que o atendimento tinha ocorrido conforme o esperado e estava tudo bem.

A influencer afirmou que o paciente suportou a dor até com certa tranquilidade. Henrique disse ao marido que o procedimento “doeu demais” e que a mãe dele, que também havia manifestado interesse em fazer o peeling de fenol, não aguentaria.

Cerca de 5 minutos depois, Henrique apertou a mão do marido e começou a respirar muito forte pela boca. O companheiro da vítima chamou as funcionárias da clínica, que foram socorrer o paciente.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamada pelos funcionários da clínica, mas Henrique não sobreviveu.

Quem era Henrique Chagas

Natural de Pirassununga, no interior de São Paulo, Henrique havia viajado com o companheiro a São Paulo somente para realizar o procedimento. Seu desejo era remover as marcas que tinha no rosto e, após uma longa pesquisa na internet, escolheu a clínica Natalia Becker para realizar o peeling.

Nas redes sociais, Henrique era conhecido como Rick Chagas. Antes de ir à capital, ele relatou com entusiasmo a viagem e demonstrava estar empolgado com a consulta na clínica de estética.

Rick era dono do Pet Shop “Meu Xodó” na sua cidade natal e publicava, com orgulho, fotos de seus clientes caninos, após passarem por serviços de tosa e banho.