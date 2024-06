Oito dos 20 clubes da Série A não têm departamento de psicologia; veja levantamento

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, classifica a presença do psicólogo no futebol como “muito importante”, assim como em qualquer setor da sociedade. Ele ressalta que, por causa da exposição, ter alguém para ajudar a lidar com as pressões é importante dentro do elenco.

Segundo Paz, o psicólogo que trabalha no Leão do Pici está presente no dia a dia em todas as atividades e também há o atendimento individual aos jogadores, cujos nomes são mantidos em sigilo em razão da ética profissional.