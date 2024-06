Pablo do Arrocha anuncia mudança: “Vou parar com a sofrência”

Fim de uma era! O cantor Pablo do Arrocha usou suas redes sociais, nesta terça-feira (4/6), para anunciar que vai parar de cantar sofrência. O artista afirmou que a resolução foi tomada em conjunto com sua família e equipe, mas não deixou claro os motivos de sua decisão.

“Agora, por esses dias, conversando com a minha mulher, com minha produção, com a minha equipe, eu decidi que eu vou parar com a sofrência”, iniciou Pablo.

“Pelo menos até esse momento é o que eu penso em fazer”, completou o cantor, que não esclareceu se vai interromper a carreira ou apenas mudar o gênero musical com o qual se apresenta.

se mostraram consternados com a notícia. “É brincadeira, né?”, disse um. “Não entendo e não aceito!”, afirmou outra. “O marketing vai vir pesado”, apontou um terceiro.