Pai sofre acidente com os dois filhos; um deles, de apenas 8 anos, fica em estado grave

Na quarta-feira (36), um grave acidente de trânsito foi registrado em um cruzamento no bairro São Vidal, em Mâncio Lima, interior do Acre.

A Polícia Militar informou que um carro colidiu com uma motocicleta que transportava duas crianças, uma de 4 e outra de 8 anos. Os detalhes foram revelados pelo site Juruá 24 horas.

Os ocupantes da motocicleta eram um pai e seus filhos. O impacto da colisão foi tão forte que o capacete de uma das crianças saiu, resultando em uma batida da cabeça de uma delas contra um poste.

De acordo com testemunhas, o carro não respeitou a sinalização de parada no cruzamento, atingindo a moto que trafegava na via principal com as duas crianças. Após o acidente, o motorista permaneceu no local e prestou socorro às vítimas.

As crianças foram levadas ao hospital do município. Uma delas, identificada como Andriel, de 8 anos, precisou ser entubada devido à gravidade de seu estado de saúde e foi transferida para o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul.