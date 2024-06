Passageiros ficam presos por 3 horas em avião com 52º de temperatura na Grécia; veja vídeo

Centenas de turistas enfrentaram um verdadeiro pesadelo em um avião da Qatar Airways na Grécia, onde ficaram presos por mais de três horas sob temperaturas escaldantes que atingiram 52° C devido a uma falha no ar-condicionado.

O voo 204, com destino a Doha, estava atrasado no aeroporto de Atenas, e entre os passageiros estavam 49 membros da equipe Thai Muay Thai, retornando do campeonato mundial.

Os passageiros reclamaram que o capitão se recusou a permitir o desembarque, mesmo com o ar-condicionado defeituoso. Com as portas fechadas, a temperatura extrema dentro da aeronave causou hemorragias nasais em alguns viajantes, enquanto outros precisaram usar máscaras de oxigênio para respirar.

A situação crítica ocorreu enquanto as autoridades gregas tomavam medidas extremas para lidar com a primeira onda de calor do verão. Escolas foram suspensas, o antigo local turístico da Acrópole foi fechado e médicos foram mobilizados em Atenas. As temperaturas na região mediterrânea estavam previstas para alcançar os 43° C, impulsionadas por ventos quentes e poeira vindos do Norte da África.

