Paula Fernandes posa nua e reflete: “Uma mulher que se empoderou”

A cantora Paula Fernandes publicou uma série de cliques sensuais em seu Instagram, nesta sexta (7/6), para divulgar seu novo álbum, intitulado Qual Amor te Faz Feliz?. Em um longo texto, ela ainda falou sobre a maturidade que a motivou a fazer o ensaio mais ousado.

“Ao longo de toda minha carreira, sempre recebi propostas para fazer fotos mais ousadas. Sempre achei que minha arte era somente a música. Minha voz era a referência. Não queria que nada pudesse confundir a associação das pessoas a minha figura pública”, iniciou.

“Hoje, depois de conquistar todos os meus sonhos, ter ganho 2x Grammys (além de várias indicações), de ter colocado mais de 20 músicas em novelas, ter tocado e feito dueto com os maiores artistas do Brasil e do mundo, sinto que essa etapa eu conclui. Sinto que conquistei o espaço que desejava, sem me expor, como eram as propostas que recebia”, completou.