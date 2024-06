Pintinhas, blush e mais: veja ideias de maquiagem para Festa Junina

Falar em festa junina é falar em comidas e músicas típicas, looks que misturam peças coloridas, vestidos, botas, estampa xadrez, chapéus e, claro, uma boa maquiagem para acompanhar o clima de celebração.

Para aqueles que já estão animadas para dançar quadrilha, a CNN lista abaixo cinco dicas simples e práticas para se inspirar na hora da produção.

Pintinhas ou sardas falsas

Clássica das clássicas, as pintinhas ou sardas falsas entram em cena na celebração junina. É possível fazê-las com lápis de olho, caneta delineadora e a já conhecida sombra para os olhos.

Batom em formato de coração

Indo além do óbvio, vale se inspirar na Emília, personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e usar o clássico batom vermelho nos lábios em formato de coração.

Delineado com bandeirinhas ou balão

Para aquelas que amam se jogar na criatividade, também é possível brincar com o delineado. A ideia é torná-lo longo e, ao final, desenhar as tradicionais bandeirinhas ou um balãozinho. Para dar um up, use maquiagens coloridas.

Corações espalhados

Finalizando a lista com a estética romântica, brinque ao desenhar pequenos corações vermelhos na altura da bochecha ou, ainda, acima dos olhos, bem na parte interna.