Pitanda em crise? Web aponta suposta briga entre Fernanda e Pitel

Na noite dessa sexta-feira (22/6), a web passou a especular que Pitanda esteja em crise. Esse é o shipper da dupla Giovanna Pitel e Fernanda Bande, que apresentam juntas, um programa no Multishow.

Os rumores começaram depois de Pitel compartilhar uma publicação, com várias fotos, comemorando o último episódio de Na Cama com Pitanda. No entanto, ela deixou de fora a amiga, sem sequer mencioná-la na legenda.

“Hoje vai ao ar o último episódio do nosso programa e eu sigo em êxtase por tudo que vivi durante os últimos meses! 6 meses se passaram desde que a minha vida mudou. E estou com uma linda sensação de dever cumprido”, disse.

E seguiu: “Seis meses de muita intensidade, trabalho e mudanças. Muito mais vem por aí, obrigado a todos os envolvidos por essa jornada maravilhosa!”.

Logo, seguidores começaram a questionar por Fernanda. “E a foto com a Fernanda? Esqueceu no churrasco?”, “É uma pena que uma amizade tão linda não tenha durado” e “Ficaria legal uma foto com a Fer no final”, foram algumas das reações.

O babado sobre uma possível treta entre as moças começou logo no início do programa, quando Chico Barney, do Splash, percebeu uma rusga entre elas. ‘Parecia muito que as duas estavam se alfinetando – não no campo da brincadeira, mas do rancor”, observou.

Na última terça-feira (18/6), Lucas Pasin, do UOL, questionou Pitel, que negou existir qualquer problema com Fernanda: “É porque as pessoas acham, de verdade, que a gente não é um indivíduo e querem ver a gente sempre juntas. Não existe briga, gente, a gente está bem. Não especulem, por favor”.

Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos!

Veja a publicação de Pitel: