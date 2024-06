PlayStation 5 poderá rodar jogos do PS3 em breve, segundo rumor

Desde que foi lançado em novembro de 2020, muitos fãs da Sony clamavam pela retrocompatibilidade do PlayStation 5 com jogos de PlayStation 3 — mas só é possível reproduzir games de PlayStation 4 nativamente no aparelho. Bom, se os novos rumores que circulam por aí estiverem corretos, parece que a Sony está trabalhando na funcionalidade para o console de nova geração.

As informações são Nick Baker, do XboxEra — um insider de boa credibilidade na indústria. Segundo o jornalista, “a Sony está trabalhando em uma seleção de compatibilidade com versões anteriores do PlayStation 3”.

Baker não oferece muitos detalhes, mas menciona o termo “select” diversas vezes no vídeo. Isso pode significar que apenas alguns títulos selecionados de PS3 rodarão no PS5. A Microsoft fez algo parecido com os jogos de Xbox 360 no Xbox Series, mas também trouxe melhorias gráficas em muitos clássicos para a nova geração — como aumento do FPS e na resolução.

Embora seja especulação de que a Sony estaria trazendo a retrocompatibilidade do PS5 com jogos de PS3, Baker não sabe se a estratégia será parecida com a da Microsoft — no quesito de dar um boost no jogo antigo para a nova geração.

“Não recebi mais detalhes do que isso. Terá um aumento de FPS? Não tenho ideia… Tudo o que ouvi foi que a Sony está trabalhando na compatibilidade retroativa seletiva do PlayStation 3”.

Outro insider de credibilidade também corroborou com as informações

Além de Baker, Jeff Grubb, outro jornalista e insider com um bom histórico de acertos, também corroborou com as informações de que a Sony estaria trazendo a retrocompatibilidade de jogos do PS3 no PS5.

Grubb foi até o seu próprio podcast para falar sobre o assunto e fornecer um pouco mais de contexto ao rumor. “É algo que ouvi dizer que está em andamento há algum tempo. Achei que seria revelado no início deste ano, quando ouvi falar pela primeira vez, mas isso claramente não aconteceu. Isso não significa que nunca acontecerá, talvez aconteça sim”.

Existem muitos games exclusivos de PlayStation 3 que infelizmente ainda estão presos no console de duas gerações atrás. A lista inclui nomes aclamados como InFamous, Metal Gear Solid 4 e Killzone 2, por exemplo.

Ser capaz de jogar esses jogos nativamente no PS5 seria um sonho se tornado realidade para muitos fãs da marca. Vale lembrar que nada disso foi confirmado oficialmente pela gigante japonesa até o momento, então trate o texto com muita cautela.