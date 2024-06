PM prende homem em flagrante e apreende armas de fogo e drogas após denúncia

Na noite da última quinta-feira (6), a Polícia Militar realizou a prisão de um homem no bairro Santa Inês, após apreender duas armas de fogo e drogas variadas em sua posse. A ação ocorreu na Rua 12 de julho, no Beco Cristo Rei, em resposta a uma denúncia de tráfico de entorpecentes em um imóvel abandonado.

A Equipe Tática do 2° Batalhão foi acionada para verificar a denúncia e, ao chegar ao local, avistou um indivíduo fugindo com uma pequena bolsa preta, suspeita de conter drogas. Durante a perseguição, os policiais encontraram um pacote plástico transparente com entorpecentes em cima de uma mesa na cozinha da residência. Além disso, dentro da casa foram localizadas duas armas de fogo: um revólver calibre .38 com 6 munições intactas e uma escopeta calibre .28 com uma munição intacta.

O suspeito assumiu a propriedade das armas e das drogas, e declarou fazer parte de uma organização criminosa. As substâncias ilícitas apreendidas incluíam maconha, cocaína e skank. Diante da situação, ele foi detido e encaminhado à Delegaciav de Flagrantes (DEFLA) para as devidas providências legais.

A ação da Polícia Militar resultou na retirada de armas ilegais e substâncias ilícitas das ruas, contribuindo para a segurança da comunidade e o combate ao crime na região do bairro Santa Inês.