Polícia faz busca na casa de homem que atirou contra casal em rodovia

A Polícia Civil de Itapetininga, no interior de São Paulo, esteve neste domingo (16) em Mairiporã, região metropolitana da capital, na casa do motorista procurado por atirar cinco vezes contra os ocupantes de um veículo na rodovia Castello Branco na tarde da última sexta-feira (14/6). O homem teve a prisão temporária decretada pela Justiça e é considerado foragido.

O ataque a tiros foi registrado em vídeo pelas vítimas, enquanto uma delas falava com a Polícia Militar por telefone. Na gravação, após efetuar os disparos, o homem diz: “O que você quer, filho da p*? Tá feliz, seu filho da p*?”, enquanto dá coronhadas no vidro.

Os ocupantes do veículo disseram à PM que seu carro havia sido fechado pela pickup do atirador, uma Toyota Hilux, e que ele desceu do veículo com a arma em punho e começou a ameaçá-la. Na sequência, efetuou os disparos.

Quando a equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) chegou na casa do suspeito, ele não estava. Os agentes acreditam que ele tenha fugido.

No sábado (15/6), a Polícia Civil apreendeu o veículo do suspeito em uma pousada em Piraju (SP), que fica a cerca de 215 quilômetros de distância de Boituva, cidade onde a briga foi registrada, na sexta-feira (14).