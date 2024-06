Polícia prende homem armado no bairro Cidade do Povo; ele tentou fugir pulando cercas

Na noite de sexta-feira, 31 de maio, a Polícia Militar do Acre, especificamente o 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM), realizou uma importante prisão no Bairro Cidade do Povo. Um homem, que portava uma arma de fogo, foi detido pela equipe tática do 2° BPM durante um patrulhamento preventivo e ostensivo na Rua Terezinha Braz da Silva.

Enquanto realizavam o patrulhamento, os militares avistaram um indivíduo agindo de forma suspeita, caminhando e olhando para trás, visivelmente nervoso e segurando algo dentro da bermuda. Ao se aproximarem para a abordagem, o homem tentou fugir, pulando cercas e muros na tentativa de escapar da ação policial.

Diante da fuga do suspeito, os militares agiram com rapidez e eficiência, cercando o local e conseguindo abordá-lo dentro de uma residência. Durante a revista, foi encontrada uma arma de fogo carregada, juntamente com um rádio comunicador em posse do indivíduo.

O homem recebeu voz de prisão e, ao ser questionado, justificou estar armado devido ao medo das investidas das facções no bairro, alegando também que era monitorado e havia cortado sua tornozeleira eletrônica. Ele foi encaminhado pela equipe policial para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as medidas legais cabíveis.