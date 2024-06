Um poste caiu na BR-364, logo na entrada do município do Bujari, interior do Acre, nesta sexta-feira (28).

Por conta dos fios de alta tensão, o trânsito precisou ser interditado e uma fila quilométrica de veículos se formou. Os condutores aguardam a chegada de uma equipe da empresa responsável pela distribuição de energia do local.

Veja: