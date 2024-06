PP terá 16 pré-candidatos a prefeito, 19 a vice e 49 disputando câmaras de vereadores

O Partido Progressistas (PP) vai disputar as eleições de outubro em Rondônia com 16 pré-candidatos a prefeito, 19 a vice e 49 disputarão as eleições para câmaras de vereadores.

A informação é do presidente regional da legenda, o ex-governador Ivo Cassol, durante entrevista neste sábado (1º) ao programa Jogo Aberto, apresentado pelo jornalista Jota Júnior, na Rede Ativa FM, de Porto Velho. Ivo acrescentou que, em Porto Velho, município onde a eleição terá segundo turno, a legenda lançará o empresário Valdir Vargas.

Ao assumir recentemente a presidência da legenda, Cassol disse que está a com a missão de estruturar a legenda em todo o Estado e deixar a sigla fortalecida para as eleições de 2026.

Em relação à capital, o ex-governador de Rondônia afirmou que o PP terá candidatura própria. Trata-se do empresário Valdir Vargas, cujo nome foi confirmado como pré-candidato em reunião da legenda ocorrido no mês passado.

“O Valdir Vargas foi contra o aumento da alíquota do ICMS proposta pelo governo estadual e abraçou várias causas em benefício da sociedade”, disse Ivo Cassol, acrescentando que a população de Porto Velho precisa de um prefeito com um olhar diferenciado para os bairros da periferia.

Bairros sem drenagem

“Muitos prefeitos só querem fazer asfalto e esquecem da drenagem. Bairros da periferia precisam de drenagem. Na época do inverno amazônico vários bairros ficam alagados. Muitos prefeitos esquecem da drenagem e preferem optar em fazer obras onde as pessoas passam e ficam admirando”, afirmou.