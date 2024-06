Prazo de inscrição para processo seletivo do Iapen é prorrogado; veja novo prazo

O prazo para inscrições no processo seletivo de docentes, instrutores e monitores dos cursos de formação do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) para os novos policiais penais foi prorrogado mais uma vez.

A nova data será dia 5 de julho para os profissionais que têm interesse em ministrar o curso de formação da Escola do Servidor Penitenciário. A carga horária é de 705 horas e terá duração de três meses.

SAIBA MAIS: Processo seletivo do Iapen segue aberto até sexta-feira; saiba quem pode e como se inscrever

Aos interessados, basta acessar o site iapen.ac.gov.br para realizar as inscrições. O novo edital com datas atualizadas e demais informações estará disponível no Diário Oficial do Estado na quinta-feira (27). Demais informações seguem conforme o já publicado anteriormente