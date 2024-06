Preço da carne tem redução de mais de 10% em junho no Acre, aponta pesquisa da Ufac

O Programa de Educação Tutorial (PET) de economia da Universidade Federal do Acre (Ufac), publicou a sua pesquisa mensal dos preços de diversos cortes de carne na capital acreana na noite de sexta-feira (14).

Neste mês de junho muitos cortes tiveram reduções, com as quedas chegando a mais de 10% nos preços, as principais delas foram fígado (-10,72%), coxão duro (-4,42%) e fraldinha (-3,74%) foram os maiores percentuais.

Em maio, o fígado custava, em média, nos supermercados e açougues, R$15,83 e R$9,72, respectivamente, enquanto atualmente os valores são de R$9,98 e R$9,10. Já o coxão duro saiu de R$38,69 e R$23,82, para R$39,89 e R$22,89 em junho. Por fim, a terceira maior redução, a fraldinha, marcava R$48,06 e R$27,14 e agora os valores são de R$43,45 e R$26,68.

Além destes, a pá sem osso e o patinho também registraram uma queda acima dos 3% entre maio e junho. O patinho teve redução de 3,22%, com valores médios atuais de R$29,89 e R$25,40.

Quanto aos cortes que tiveram uma subida nos seus preços, este mês apenas a picanha marcou uma leve alta de 0,82%, com valores de R$53,78 e R$77,99, em junho, enquanto em maio eram R$52,84 e R$77,94.

Confira abaixo todas as alterações percentuais dos preços das carnes>