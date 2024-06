Prefeitura de Sena Madureira inicia pavimentação asfáltica de ruas no bairro da Vitória

O Serviço de Pavimentação Asfáltica de Ruas da Prefeitura de Sena Madureira chegou na tarde desta sexta-feira (28), ao populoso bairro da Vitória, marcando um importante avanço nas obras de infraestrutura da cidade.

No local, a Secretaria Municipal de Obras já havia preparado a base e sub-base de várias ruas, que agora estão sendo contempladas com a sua primeira pavimentação asfáltica. Anteriormente, algumas dessas ruas eram pavimentadas com tijolos e estavam em condições precárias, necessitando urgentemente de melhorias.

Ainda no início da noite, as equipes de trabalhadores estavam ativas nas ruas Antônio Soares e José Pessoa Nogueira, dentro do bairro da Vitória. Os trabalhadores expressaram satisfação com o progresso das obras, que prometem melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores.

Ludmila Santos, uma das residentes do bairro, comemorou a chegada do asfalto e agradeceu à gestão municipal, especialmente ao prefeito Mazinho Serafim, pelo benefício concedido. “Estamos muito felizes e gratos por essa melhoria tão aguardada na nossa rua”, declarou.

Além das ruas mencionadas, o trabalho de pavimentação também se estende a um trecho da rua Antônio Nicasio Teixeira, que proporciona acesso ao porto do Diogo, no rio Iaco, facilitando o transporte e a movimentação na região.

O Secretário Municipal de Obras, Fabrício Moreira, destacou que essa iniciativa faz parte de um amplo programa de revitalização das ruas de Sena Madureira. “Estamos comprometidos em melhorar a infraestrutura da cidade, e essa pavimentação é um passo importante nesse processo”, afirmou.

O prefeito Mazinho Serafim ressaltou a importância das obras para a comunidade e mencionou que uma emenda da deputada Meire Serafim será fundamental para continuar os trabalhos de melhoria na região. “Nosso objetivo é levar desenvolvimento e qualidade de vida para todos os moradores de Sena Madureira”, concluiu o prefeito.

Com a chegada do asfalto, a expectativa é que a mobilidade urbana no bairro da Vitória melhore consideravelmente, beneficiando não só os residentes, mas também o comércio local e os serviços públicos.

A Prefeitura de Sena Madureira reafirma seu compromisso com o desenvolvimento urbano e a melhoria contínua da infraestrutura da cidade, garantindo um futuro melhor para todos os seus cidadãos.

