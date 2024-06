Projeto para jovens talentos do Bayern conta com dois brasileiros; saiba quem são

Dois jovens brasileiros integram a quarta edição do Bayern World Squad, projeto do time alemão que reúne 23 talentos do mundo inteiro em busca do sonho de um contrato profissional. Gustavo Telles, de 19 anos, participa pela segunda vez da iniciativa, e este ano tem a companhia de Maycon Cardozo, de 15.

Mineiro de Coronel Fabriciano, Gustavo foi titular e capitão do Bayern World Squad no amistoso festivo de encerramento do projeto em 2023, contra o time sub-19 do Bayern de Munique, e fez de pênalti o gol da vitória por 1 a 0 na partida. Agora, ele espera deixar uma impressão ainda melhor.