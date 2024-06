Viralizou na internet a história de uma mulher que contraiu uma “bactéria comedora de carne”, após machucar o tornozelo no jardim de sua casa, em Derbyshire, na Inglaterra. Louise Fawcett, de 58 anos, havia se ferido com a ponta de telhas quando começou a sentir a perna inchar. Porém, ela acreditava que se tratava de uma lesão comum e não de uma infecção conhecida como fasciíte necrosante. Tudo mudou no dia seguinte, quando a mulher acordou suando frio.

“Imediatamente, fui ao médico. Recebi antibióticos, porém, naquela noite comecei a me sentir muito pior. Na manhã seguinte eu tinha o que parecia ser uma marca de nascença de vinho do Porto [com cores roxas muito fortes] no meu tornozelo. Eu disse a Mark [seu marido] que achava que estava com sepse”, Louise contou em uma entrevista a um jornal inglês local.

Com a piora, ela foi ao Chesterfield Royal Hospital, onde começou a passar mal ainda na sala de espera, depois de realizar alguns exames de sangue. Acontece que durante o atendimento, a fasciíte já havia se alastrado até o joelho da mulher.

Com isso, Louise precisou ser internada na UTI por três dias, foi submetida a seis cirurgias e chegou a ter apenas 20% de chance de sobreviver. “Tive que fazer uma cirurgia plástica porque eles penetraram profundamente no meu tornozelo. Eles tiveram que fazer um enxerto de pele [aplicação de uma nova camada de pele saudável no local onde a bactéria atacou] da minha coxa até o pé. O enxerto de pele funcionou e fiquei impressionada com meu progresso”, relembrou.

Hoje, Louise está em casa, mas ainda anda apenas com muletas e faz fisioterapia toda semana.

Qual o sintoma da bactéria comedora de carne?

Feridas

Dor

Inchaço

Febre

Bolhas e erupções na pele

Presença de pus