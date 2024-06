Rainha do Rodeio 2023 vence concurso Berrante de Ouro na categoria feminina

A Rainha do Rodeio da Expoacre 2023, Lohana Martins, foi a grande vencedora do concurso Berrante de Ouro no Festival da Macaxeira, em Rio Branco, na categoria feminina.

A apresentação aconteceu nesta sexta-feira (29). Em entrevista, Lohana contou que a trajetória com o berrante começou em 2022 enquanto se preparava para participar pela primeira vez do concurso da Rainha da Expoacre, quando levou o título de Princesa do Rodeio.

Em 2023, Lohana foi vitoriosa do mesmo concurso e saiu com o título de Rainha do Rodeio após aperfeiçoar o berrante. “Eu já sabia o básico e foi aí que eu aprendi o repique, porque tem vários sons. Eu posso dizer que o berrante faz parte do meu dia a dia. As vezes eu coloco ele na minha parede, ou pego durante a tarde e faço um som. Meus vizinhos não gostam, mas faz parte”, explicou.

Lohana levou o prêmio de R$ 5 mil na categoria feminina. Já na categoria masculino, o vencedor foi Yan Matheus.