Regina Duarte recebe doações de fãs para pagar filha de Leila Diniz

Após a Justiça determinar que Regina Duarte pague uma indenização de R$ 74 mil para a filha de Leila Diniz, por uso indevido da imagem da atriz, até o próximo dia 13, os fãs da artista resolveram se unir e ajudá-la.

Na noite de quarta-feira (5/6), a atriz usou o Instagram para falar sobre a ajuda que recebeu e revelou o destino que deu ao dinheiro, sem revelar os valores.

“Esclarecimento: saiu uma nota na imprensa divulgando uma sentença sobre um processo que venho sofrendo. Hoje pela manhã fui surpreendida por vários pix em valores diversos na minha conta bancária pessoal”, começou ela.

Ela aproveitou para agradecer e contar que a ação ainda está em curso: “Quero agradecer todo o cuidado, carinho, atenção e preocupação comigo. Porém, o processo ainda não terminou e meus advogados seguem trabalhando na minha defesa”, escreveu.

No fim, Regina Duarte informou que o dinheiro arrecadado será usado em outra causa: “Informo que todo valor recebido em minha conta será somado e doado para seguir ajudando os voluntários no Rio Grande do Sul e as famílias de lá que foram afetadas pelas chuvas e enchentes. Agora, a ajuda de vocês será bem-vinda através de orações, boas vibrações e pensamentos positivos”, afirmou a artista.

Nos comentários, os fãs enviaram muitas mensagens para a atriz: “Você é uma Lady!! Eterna..”, elogiou uma. “👏👏 Não esperava outra coisa vinda de você!”, declarou outra. “🙌 A gente colhe o que planta, Regina. Não estás nem nunca estarás sozinha. Teus fãs, amigos e familiares estão contigo para o que der e vier… És abençoada por Deus, és amada por milhões.. E, sim, tudo serve para a gente se fortalecer ainda mais… 💞 🌷 Que atitude linda, amiga, orgulho de ti 🌷 Cada vez mais… Estou contigo.. Estamos contigo 🙌”, postou uma terceira. “O que esperar de você, Regina? Generosidade, honestidade, retidão. Você é isso e muito mais”, afirmou mais uma.

Entenda o caso

A Justiça já bateu o martelo no caso envolvendo Regina Duarte e Janaina Diniz Guerra, filha de Leila Diniz e determinou que a veterana das telinhas pague a indenização por danos morais, no valor de R$ 74 mil, até o próximo dia 13. Isso significa que a atriz tem apenas 7 dias para cumprir a ordem.

A medida foi aplicada porque a artista, condenada por uso indevido da imagem da mãe da autora da ação em um vídeo em apoio ao golpe e à ditadura militar, não obedeceu a ordem judicial de se retratar pela publicação.

Na foto em questão, datada de 1968, Leila Diniz aparece ao lado de nomes como Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Wilma, Odete Lara e Norma Bengell protestando contra a ditadura militar. Ao postar a imagem, contudo, Regina desvirtuou o objetivo da manifestação, indicando que Leila teria apoiado o golpe militar de 1964.

Como começou o processo

Regina Duarte foi condenada, em maio, pelo Juizado Especial Cível da Lagoa, no Rio de Janeiro, a pagar uma indenização por uso indevido da imagem de Leila Diniz em um vídeo em apoio ao golpe e à ditadura militar.

Segundo o blog do Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a ação foi ajuizada pela filha da atriz, Janaina Diniz Guerra, após a ex-atriz da emissora dos Marinho compartilhar, em dezembro de 2022, um discurso de Jair Bolsonaro em que usavam a foto da artista.

Em determinado momento da campanha, onde o ex-presidente afirmava que “1964 foi uma exigência da sociedade” e que “as mulheres nas ruas pediam o restabelecimento da ordem”, a imagem de Leila Diniz ao lado de Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Wilma, Odete Lara e Norma Bengell, feita em 1968, foi usada. Na ocasião, as atrizes protestavam contra a censura na ditadura.

“Eu não poderia deixar de defender a imagem de minha mãe nem deixar que alguém altere a história de acordo com o que quer. A utilização caluniosa da imagem de minha mãe é inaceitável e me deixa profundamente indignada. As pessoas precisam aprender a ter respeito pela memória das outras, pela imagem construída por toda uma vida”, disparou Janaina.

Além de pagar uma indenização de R$ 30 mil para Janaina Diniz Guerra, Regina Duarte recebeu ordens de remover o vídeo de suas redes sociais em até 48 horas. Caso não cumpra a determinação judicial, ela terá que pagar uma multa diária de R$ 1 mil.

Na decisão, também foi informado que a artista terá que fazer uma retratação adequada, com “a publicação em todas as suas redes de vídeo em que explicita que Leila Diniz nunca apoiou a ditadura militar e que a fotografia utilizada no conteúdo infringente foi, na verdade, feita em um contexto de oposição ao regime e à censura”.

“A trajetória de vida da atriz Leila Diniz sempre foi marcada pela defesa da liberdade, contra a censura e contra a ditadura militar e seu moralismo conservador. A vinculação da imagem da atriz a uma defesa tão explícita da ditadura militar é absurda e merece toda a repulsa e punição”, declarou a advogada Maria Isabel Tancredo, especialista em responsabilidade civil do João Tancredo Escritório de Advocacia, que representa Janaina Diniz.

E completou: “É uma utilização indevida e grave da imagem da atriz, em defesa do golpe militar em uma data muito próxima aos ataques de 8 de janeiro “, afirmou ela.

Ícone cultural dos anos 1960 e 1970, Leila Diniz se destacou tanto por seu trabalho no cinema e na televisão quanto por sua postura desafiadora e progressista para com os costumes sociais da época, sobretudo em relação às mulheres. Janaína nasceu em 1971 e perdeu a mãe aos 7 meses de vida para um acidente aéreo, ocorrido em 1972.