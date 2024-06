Rixa entre homens quase termina em morte no Segundo Distrito de Rio Branco

Marcos Euclides Rogério da Silva, 42 anos, foi ferido com um golpe de faca no final da tarde desta terça-feira (11), no cruzamento das ruas Shalom com Edmundo Pinto, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Marcos Euclides trafegava em uma bicicleta de cor azul e quando chegou no cruzamento das ruas Shalom com a Edmundo Pinto, um homem ainda não identificado pela polícia, mas que tem um rixa antiga com Marcos, começou uma discussão.

Com os ânimos exaltados, o acusado puxou uma faca e desferiu um golpe no peito de Marcos, que acabou sendo atingido nos pulmões, provocando um pneumotórax.

Após a ação, o cabo da faca acabou quebrando e sendo abandonada pelo criminoso em via pública. Marcos ainda tentou correr, mas caiu dentro de um caixa de passagem de água da chuva e foi socorrido por populares, que viram a tentativa de homicídio e ligaram para a polícia e ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias, sendo uma unidade básica e outra de suporte avançada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o paciente ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele foi internado em estado de saúde grave.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

Todos os detalhes sobre o ocorrido foram colhidos por agentes de Equipe de Pronto Emprego (EPE) e o caso será investigado pela Polícia Civil.

